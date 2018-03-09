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Олега Табакова похоронили на Новодевичьем кладбище

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Похороны народного артиста СССР Олега Табакова состоялись на Новодевичьем кладбище в Москве. Об этом в четверг, 15 марта, сообщает ТАСС.

Артиста похоронили на Центральной аллее рядом с могилами народных артистов СССР Леонида Броневого и Владимира Зельдина, а также художника Ильи Глазунова. На церемонию пришли родственники Табакова, его близкие друзья, коллеги и ученики.

Перед этим в Московском художественном театре имени Чехова, которым Табаков руководил долгие годы, прошла гражданская панихида. Она длилась около шести часов. Проститься с артистом пришли тысячи человек, в том числе президент России Владимир Путин, вице-премьер правительства Ольга Голодец и министр культуры Владимир Мединский.

Табаков скончался на 83-м году жизни 12 марта. До этого он несколько месяцев находился в больнице и не узнавал близких. В январе артиста подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Табаков известен по таким картинам, как «Война и мир», «Семнадцать мгновений весны», «Двенадцать стульев», «Д'Артаньян и три мушкетера», «Несколько дней из жизни Обломова», «Москва слезам не верит».

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