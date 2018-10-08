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Пассажирку московского метро сделали святой

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Российский художник Андрей Шатилов нарисовал картину под названием «Московская молитва». На нее обратили внимание пользователи Reddit.

На ней в образе святой изображена девушка в толстовке с капюшоном, в руке она держит книгу, на пальцы накручены провода от наушников, а вместо нимба над ее головой располагается схема подземки.

Картина была представлена публике в 2018 году во время выставки в Санкт-Петербурге. «Картина стала центром одной из экспозиций и держала внимание зрителей», — писал о ней художник в своем Instagram.

В комментариях пользователи предположили, что метро выступает символом «подземной катакомбной церкви, в которой прятались и служили первые христиане». Девушку они назвали святой покровительницей всех путешествующих в метро.

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