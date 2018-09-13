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Патриарх призвал не экономить на храмах в первопрестольном граде

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Москву не стоит застраивать деревянными церквями. Об этом заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, передает агентство «Москва».

По словам патриарха, в последнее время наметилось «несколько неожиданное» для столицы направление храмостроительства — постройка деревянных церквей в качестве постоянных. Он отметил, что одобряет появление деревянных храмов, но в то же время предупреждает тех, кто хочет построить деревянную церковь вместо каменной.

«Конечно, это дешевле и быстрее. Но не думаю, что наш первопрестольный град, современный мегаполис должен, что называется, застраиваться этими деревянными постройками. Можно себе представить современные здания в современном районе, и вдруг такая небольшая церквушка — ну, как кусочек провинции. Какие выводы из этого будут делать недостаточно воцерковленные и, может, недостаточно знающие историю храмостроительства?» — сказал Кирилл.

Патриарх предложил строить деревянные храмы в Москве как временные либо воздвигать их «дозированно и в совершенно конкретных случаях». «Ни в коем случае наше прагматическое желание построить быстрее и подешевле не должно нас снимать с той траектории, которую мы обозначили в начале пути», — заключил он.

В июне сообщалось, что на территории ТиНАО планируется построить шесть храмовых комплексов. Общая площадь предоставленных для строительства храмов земельных участков составляет 4,52 гектара.

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