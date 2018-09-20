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Сыгравшего в «Игре престолов» певца захотели услышать 47 тысяч человек в Москве

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Более 47 тысяч человек выстроились в очередь за электронными билетами на концерт британского певца Эда Ширана. Выступление пройдет в июле 2019-го на столичном стадионе «Открытие Арена», пишет агентство «Москва».

Согласно статистике агентства RedKassa, желающим приобрести билеты приходится ждать около часа, чтобы попасть на страничку закупки. Время оформления заказа тоже ограничено и составляет 15 минут.

27-летний Эд Ширан — четырехкратный обладатель премии «Грэмми». В его дискографии на данный момент три студийных альбома. Исполнитель сыграл небольшую роль в первой серии седьмого сезона фэнтези-сериала «Игра престолов», которая вышла 16 июля.

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