Третьяковка разрешит бесплатно приобщаться к искусству

С нового учебного года все учебные занятия на всех территориях Третьяковской галереи станут бесплатными. Об этом сообщается на странице музея в Facebook.

Также в галерее пообещали скорректировать систему заявок, что позволит ставить каждое учебное занятие в сетку расписания всех мероприятий музея.

Согласно действующим правилам, в здании в Лаврушинском переулке «право проведения учебного занятия со своим педагогом для учащихся непрофильных заведений (не художественных) является платным — 5 310 рублей. Для учащихся профильных художественных школ и вузов — бесплатно».

Поводом для нововведений стал инцидент, который произошел в середине июня. Несколько преподавателей МГУ пришли в галерею на выставку художника Сергея Верещагина вместе со своими студентами. К ним обратились сотрудники безопасности Третьяковки и сотрудник музея с просьбой прекратить несогласованную экскурсию. Преподаватели и студенты настаивали на том, что просто обсуждали выставку.

Позже в МГУ извинились за «неверную позицию» сотрудников, которые пошли в Третьяковку, не ознакомившись с правилами посещения.