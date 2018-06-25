Третьяковка выдворила слишком образованных посетителей

Выдворение группы посетителей, профессионально обсуждавших искусство на выставке в Третьяковской галерее, объяснили борьбой с нелегальными гидами. Об этом рассказали в пресс-службе музея, передает «Интерфакс».

Ранее сотрудник кафедры исторического факультета МГУ Максим Шевченко написал на своей странице в Facebook, что при посещении выставки Василия Верещагина с несколькими сотрудниками МГУ и аспирантами к ним обратились сотрудники безопасности Третьяковки и сотрудник музея с просьбой прекратить несогласованную экскурсию. По словам Шевченко, у них не было намерения организовывать экскурсию, и они просто обменивались мнениями.

В Третьяковке пояснили, что правила проведения и оформления экскурсий и занятий не отличаются от правил других музеев. Однако сотрудники отслеживают нелегальных гидов и просят их удалиться. С 15 мая экскурсоводы в Третьяковской галерее обязаны иметь специальные бейджи.

«Многих смущает в наших правилах то, что ведение неоформленных экскурсий у нас не разрешено даже для одного человека. Это мера вынужденная — есть люди, которые не стесняются ловить за рукав идущих по улице ко входу в галерею посетителей и предлагать именно такую „частную“ экскурсию для одного-двух человек. А в залах на вопросы работников музея они отвечают, что не проводят экскурсию, а просто общаются с друзьями», — пояснили в музее.

По словам сотрудников, согласно международной практике, ни в одной из западных стран нельзя прийти в музей со своим экскурсоводом. В музее подчеркнули, что сотрудники учреждения «достаточно компетентны и опытны, чтобы отличить компанию друзей от людей, ведущих незаконную коммерческую деятельность».

Администрация исторического факультета МГУ принесла Третьяковской галерее извинения за некорректное поведение своих сотрудников и выразила надежду, что произошедший инцидент не повлияет на отношения между вузом и музеем. «Очень жаль, что преподаватели исторического факультета МГУ, предварительно не ознакомившись с этими правилами, проводили занятие на выставке», — сказали там.