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Тысячи артефактов нашли в Москве

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Около пяти тысяч предметов было найдено в Москве на археологических раскопках с начала 2018 года. Об этом сообщил руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов, передает агентство «Москва».

По его словам, археологи продолжают вести раскопки на улицах столицы, и в ближайшее время стоит ожидать новых находок. «У московских археологов порядка 25 площадок, и я уверен, что новыми находками до конца года мы вас еще порадуем», — сказал Емельянов.

Археолог напомнил, что недавно в столице обнаружили жетоны, которыми купцы рассчитывались между собой вместо денег. Также в этом году наши целую коллекцию детских игрушек: фигурки людей, сказочных персонажей, лошадей, детскую посуду.

В сентябре археологи нашли в районе Серебрянической набережной игрушки, которые, вероятно, принадлежали детям из состоятельной семьи. Специалисты откопали игрушечную посуду — молочник, две чашки и три блюдца. Находка датируется XIX — началом XX века.

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