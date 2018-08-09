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Уилл Смит поведал о поездке в Москву

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Американский актер Уилл Смит выпустил ролик, в котором рассказал о своей поездке в Москву на чемпионат мира по футболу 2018 года. Видео под названием How I Lost My Voice Before the World Cup (англ. Как я потерял свой голос перед чемпионатом мира) он выложил на своем YouTube-канале.

На протяжении всего видео ведется обратный отсчет времени до начала выступления Смита. Актер гуляет по Красной площади, ищет в столице чернокожих людей, участвует в пресс-конференции и репетиции выступления на ЧМ-2018, пьет чай в гримерке, танцует на улице, а также готовится к выступлению.

«Это был очень особенный чемпионат мира. Великие таланты, красивые люди, новые друзья. Это чистое счастье. Могу ли я просить чего-то большего?», — заключает Смит в конце видео. После этого он говорит на русском «Спасибо».

Уилл Смит — американский актер, режиссер и хип-хоп исполнитель. Известен по таким фильмам, как «Люди в Черном», «Я, робот», «Я — легенда», «Хэнкок», «Отряд самоубийц».

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