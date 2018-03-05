В «Ленинке» намокли книги

Один из читателей Российской государственной библиотеки («Ленинка») Станислав Разумов пожаловался, что ему выдали мокрую книгу. Об этом в субботу, 10 марта, он написал в своем Instagram.

По словам мужчины, ему в руки попал вымокший том Сергея Муратова «ТВ — эволюция нетерпимости».

«Заметил почти сразу. Подхожу на кафедру выдачи — мол, что вы мне дали? В ответ — ну а что мы можем сделать, если к нам труба течет?» — сообщил он.

В отделе общественных связей библиотеки заявили, что им ничего не известно об этом случае, передает радиостанция «Говорит Москва».