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В Московском зоопарке появились Счастье и Радость

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Главный Дед Мороз страны передал столичному зоопарку двух мини-пигов к празднованию года Желтой Свиньи, передает ТАСС.

Волшебник подчеркнул, что свинья является непростым животным и живет с человеком уже многие годы. «И вот за что я люблю именно мини-пигов: вы видели их глаза? В них отражена душа. Многие почему-то считают, что свинья — животное грязное, неправда, друзья мои, оно очень чистоплотное», — рассказал он.

Карликовым поросятам около двух месяцев, их зовут Счастье и Радость. Некоторое время они пробудут на карантине, а затем их переместят в обычный вольер. Дед Мороз пожелал, чтобы мини-пиги приносили радостные чувства и события в каждый дом.

30 ноября синоптики предрекли жителям российской столицы снежный Новый год. По прогнозу сотрудников Гидрометцентра, вероятность совсем бесснежного праздника невелика.

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