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В Московском зоопарке позаботятся об одинокой бегемотихе Ксюше

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Московский зоопарк намерен приобрести пару для некоторых животных, которые находятся в одиночном экземпляре, в частности, для бегемотихи по кличке Ксюша. Об этом сообщил заведующий научно-методическим сектором Владимир Фролов, передает в среду, 6 марта, агентство «Москва».

«У нас, например, сейчас есть карликовый бегемот самка, ей нужен самец. Потом еще мы хотели бы приобрести жирафа и зебру Греви», — пояснил специалист.

Он добавил, что самое сложное в процессе подбора пары — найти неродственное животное. «У нас есть племенная книга, реестр, все это отслеживается, каждое животное, которое существует в зоопарке, на него есть определенные документы — от кого он родился, кто бабушка и дедушка, отслеживают несколько поколений», — рассказал Фролов.

Кроме того, отмечается, что в некоторых случаях для успешного размножения требуются особые условия. Собеседник агентства рассказал, что, например, фламинго заводят потомство, когда содержатся в группах, где не менее 20 птиц. «Некоторые зоопарки прибегают к таким уловкам: они ставят зеркала в клетки к фламинго, они смотрят в зеркала, видят, что их уже не 10, а 20, и это стимулирует размножение», — поделился сотрудник зоопарка.

5 марта специалисты обратили внимание жителей столицы на то, что с приходом потепления водоплавающие птицы начинают готовиться к появлению потомства и не нуждаются в дополнительной подкормке. Когда наступает теплая погода, для уток открывается все больше водоемов ото льда, естественной пищи становится все больше, и пернатые готовятся к появлению потомства.

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