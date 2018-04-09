В Москве нашли воровскую «писку»

Археологи обнаружили в столице монету XVIII века, с помощью которой вор мог незаметно разрезать сумки и одежду горожан. Об этом сообщили в пресс-службе департамента культурного наследия столицы (Мосгорнаследие), передает агентство «Москва».

Воровское орудие обнаружили в Соймоновском проезде в апреле этого года. Оно представляет собой монету с загнутым и заостренным краем.

«Такой инструмент назывался „писка“, а использующий его вор — „писарь“ или „резчик“. „Писарь“ разрезал сумки или одежду, тем самым незаметно извлекая бумажник или кисет с монетами. Однако существует версия, что такая монета могла использоваться и для самообороны», — объяснил глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Эксперты установили, что инструмент был сделан из двухкопеечной монеты, которую отчеканили в период с 1757 по 1761 год. Предположительно, она является наиболее ранним из найденных на данный момент в Москве инструментом преступников.

В пресс-службе добавили, что обнаруженная монета — не единственный криминальный артефакт. Ранее был найден инструмент фальшивомонетчика — маточник. Он был сделан примерно в середине XVII века.