В Москве нашли живописный трактор

При реставрации зала «Машинно-тракторная станция» павильона «Центральный» на ВДНХ обнаружили фрагменты живописи неизвестного автора. Об этом в своем Twitter сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

В "Центральном", одном из самых красивых павильонов #ВДНХ, завершается реставрация. В начале месяца сняли леса, а на этой неделе сделали интересное открытие. В зале "Машинно-тракторная станция" архитекторы нашли фрагменты живописи. Там изображен комбайн на уборке урожая. pic.twitter.com/fwbdcuC0qA — Сергей Собянин (@MosSobyanin) May 20, 2018

Мэр добавил, что специалистам предстоит датировать живопись и определить автора, а также решить, как быть с картиной Александра Герасимова: «Огромное полотно, на котором изображены делегаты II Всесоюзного съезда колхозников и ударников труда, висело как раз на этом месте».

В 2014 году закончилась комплексная реконструкция ВДНХ, с 2017-го в парке идет реставрация павильнов и фонтанов.