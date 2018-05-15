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В Москве нашли живописный трактор

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При реставрации зала «Машинно-тракторная станция» павильона «Центральный» на ВДНХ обнаружили фрагменты живописи неизвестного автора. Об этом в своем Twitter сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Мэр добавил, что специалистам предстоит датировать живопись и определить автора, а также решить, как быть с картиной Александра Герасимова: «Огромное полотно, на котором изображены делегаты II Всесоюзного съезда колхозников и ударников труда, висело как раз на этом месте».

В 2014 году закончилась комплексная реконструкция ВДНХ, с 2017-го в парке идет реставрация павильнов и фонтанов.

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