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В Москве открыли мемориальную доску Солженицыну

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В Москве открыли мемориальную доску писателю Александру Солженицыну. Об этом сообщает РБК.

Табличку установили на торце дома 12, строение 8 на Тверской улице и открыли в честь 99-й годовщины со дня рождения писателя. Здесь он жил до ареста в 1974 году. Автором доски стал скульптор Андрей Ковальчук. Сейчас в этом доме создается музей Солженицына.

Вдова писателя Наталья Солженицына на церемонии открытия рассказала, что ее супруг никогда не был прописан в этой квартире, а после возвращения семьи Солженицыных в Россию здесь размещался благотворительный фонд помощи узникам ГУЛАГа. По словам главы столичного комитета по культуре Александра Кибовского, в дальнейшем в этом доме будут проводиться юбилейные мероприятия к столетию писателя и создадут «мемориальную зону».

Ранее сообщалось, что в Москве откроют памятник советскому писателю Чингизу Айтматову. Его поставят в одноименном сквере вблизи пересечения улицы Павловская и Подольского шоссе.

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