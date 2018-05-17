В Москве появился гигантский медведь

Граффити в виде медведя с мячом высотой 30 метров появилось на стене девятиэтажного дома рядом с метро «Беляево». Об этом сообщил организатор фестиваля стрит-арта MOST Иван Пантелеев, передает агентство «Москва».

Работа приурочена к чемпионату мира по футболу 2018 года. Автором работы стал мексиканский художник Фарид Руэда. На его картине изображен медведь, у которого в лапах футбольный мяч в виде земного шара.

​«Медведь олицетворяет Россию — хозяйку чемпионата. (...) Художник из Мексики использовал приемы полигональной графики, когда изображаемый объект будто бы состоит из геометрических фигур. (...) Это очень впечатляющий рисунок», — отметил Пантелеев.

В комитете общественных связей Москвы, при поддержке которого проходит фестиваль стрит-арта, отметили, что яркие картины художников будут напоминать москвичам о ЧМ-2018. «Приезд в Москву знаменитых уличных художников — большое событие для города, которое мы решили приурочить к чемпионату мира по футболу», — отметили в пресс-службе комитета.

Фестиваль стрит-арта MOST будет проходить в Москве до середины июня.

Матчи чемпионата мира по футболу 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. В Москве соревнования будут проводиться на стадионах «Лужники» и «Открытие Арена».