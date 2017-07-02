В Москве появятся пирамиды Хеопса и Колизей

Москвичи смогут увидеть несколько десятков ледяных уменьшенных копий главных мировых достопримечательностей в парке Победы на Поклонной горе, где пройдет фестиваль «Ледовая Москва. В кругу семьи». Об этом в четверг, 13 декабря, сообщается на портале mos.ru.

Темой мероприятия, которое пройдет с 29 декабря по 13 января, станет культура великих цивилизаций. В частности, на экспозиции представят Колизей и римский фонтан Треви, дворец китайских императоров, главный храм древних Афин Парфенон, Большого сфинкса и пирамиды Хеопса, индийский Тадж-Махал, а также символы средневековых легенд — меч Экскалибур и Круглый стол, за которым сидели рыцари короля Артура.

«Традиционной визитной карточкой фестиваля ледяных скульптур станет копия Кремлевской стены с пятью башнями и каскадом ледяных горок. Высота Спасской башни достигнет 10 метров, а протяженность самой большой горки — около 100 метров», — говорится в сообщении.

Кроме того, в парке Победы пройдут развлекательные мероприятия: концерты, спектакли и культурные представления — гладиаторские бои, китайское шествие с драконом, средневековый бал и театральное действо о жизни Олимпийских богов.

В прошлом году экспозиция была посвящена странам-участницам чемпионата мира по футболу: на ней были представлены ледяные скульптуры Шерлока Холмса, барона Мюнхгаузена, Карлсона, а также уменьшенные копии всемирно известных памятников архитектуры.

В ноябре стало известно о том, что в столичном парке на ВДНХ откроется площадка зимних развлечений «Город зимы», одним из главных объектов которого станут новые катки «Ракета» и «Восток» вместимостью до 2,4 и 1,2 тысячи человек соответственно.