В Москве разоблачат нечестных Дедов Морозов

В столице может быть создан реестр недобросовестных исполнителей роли Деда Мороза. С такой инициативой выступил председатель комиссии столичного парламента по делам общественных объединений и религиозных организаций Антон Палеев, передает в пятницу, 14 декабря, агентство «Москва».

По словам Палеева, граждан, предоставляющих подобные услуги, необходимо занести в реестр или на специальный сайт, чтобы люди получали информацию об их опыте работы.

«Нужно к этому относится очень внимательно по той простой причине, что большое количество людей приезжают сюда сезонно, в Москву, для того чтобы заработать деньги. И этот сезонный приезд привлекает людей, которые не очень честно работают. Они не являются артистами, некоторые из них психологически неустойчивы», — пояснил депутат.

В ноябре Палеев предложил создать профессиональную ассоциацию экстрасенсов и реестр лжемагов. Подобные меры помогут гражданам отличать «нормальных людей от жуликов», а также позволят давать правовую оценку действиям колдунов.