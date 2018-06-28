В павильонах ВДНХ обнаружили монументальную живопись

Монументальную живопись обнаружили в павильонах «Геология» и «Физика» на ВДНХ. Об этом сообщается в пресс-релизе Мосгорнаследия, поступившем в редакцию МОСЛЕНТЫ.

В ходе реставрации павильона «Геология» обнаружили контурные росписи на тему геологии, заклеенные бумагой. А в павильоне «Физика» нашли два фрагмента авторской живописи в технике с характерными латвийскими мотивами, листами клевера, лентами, колосьями, которые повторяются в воссоздаваемом гипсовом лепном декоре.

По словам главы Мосгорнаследия Алексея Емельянова, специалистам предстоит определить материалы, которые использовались при работе, сроки и технику исполнения рисунков. «Все росписи будут сохранены и после завершения работ по сохранению павильонов москвичи смогут увидеть эту потрясающую живопись практически такой, какой ее задумывали авторы», — сказал он.

В Мосгорнаследии напомнили, что в мае 2017 года в павильоне «Геология» под полом обнаружили элементы лепного декора, а над входом надпись «Лубяная и шерстяная промышленность», а также часть считавшихся утраченными образцов минералов и руд. Кроме того, при реставрации павильона «Центральный» обнаружили фрагменты живописи неизвестного автора.