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Военные дроны пролетят над Красной площадью

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На параде Победы на Красной площади в Москве впервые покажут некоторые новейшие образцы техники, среди них будут беспилотники. Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу, передает РИА Новости.

Как рассказал Шойгу, новые беспилотники — это аппараты малой дальности «Корсар». Они предназначены для разведки местности, патрульных и наблюдательных полетов, аэрофотографирования и аэросъемки местности, мониторинга окружающей среды, контроля автомобильных трасс.

Министр также отметил, что на предстоящем параде «механизированная колонна будет насчитывать более 190 единиц перспективной техники, определяющей современный облик армии России».

11 апреля сообщалось, что в параде Победы задействуют робототехнические комплексы «Уран-6» и «Уран-9». Комплекс «Уран-6» предназначен для разминирования урбанизированных участков местности, а также горных и мелколесистых территорий. «Уран-9» предназначен для ведения разведки, огневой поддержки и уничтожения танков.

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