За окунающимися москвичами присмотрят с небес

Места для крещенских купаний в Серебряном Бору в Москве будут патрулировать дроны. Об этом в понедельник, 14 января, сообщил начальник Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах (МГПСС) Сергей Ежов, передает агентство «Москва».

По его словам, беспилотники помогут спасателям обеспечить безопасность на основном участке мероприятий, где оборудовано наибольшее количество площадок для купаний.

«Их (дрона — прим. ред.) всего два, они у нас появились только в декабре прошлого года», — рассказал он, добавив, что аппараты «Славир» оснащены воздушной подушкой и являются современными скоростными и маневренными судами.

Ранее в МЧС москвичам посоветовали перед погружением в прорубь сделать разминку и разогреться, а к самой проруби подходить в удобной обуви или шерстяных носках. Также в ведомстве напомнили, что нельзя находиться в воде более минуты и окунаться в состоянии алкогольного опьянения.

Традиционные мероприятия на Крещение в этом году пройдут с 18:00 18 января до 18:00 19 января. В городе обустроят более 60 площадок для купаний, которые будут оборудованы настилами с противоскользящим покрытием, раздевалками, пунктами обогрева, передвижными туалетами. Ожидается, что в купаниях примут участие более 180 тысяч человек.