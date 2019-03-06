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Жители Подмосковья расщедрились на полмиллиарда рублей ради 8 Марта

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Жители Московской области потратили 480 миллионов рублей на покупку цветочной продукции в преддверии Международного женского дня. Об этом сообщили в пресс-службе министерства потребительского рынка и услуг региона, передает РИАМО в понедельник, 11 марта.

По словам главы ведомства Владимира Посаженникова, в прошлом году данный показатель составлял порядка 430 миллионов рублей. Объемы продаж цветов в области выросли в среднем на 100 процентов.

Уточняется, что самыми популярными среди покупателей видами цветов стали тюльпаны, розы, ирисы и мимозы. При этом порядка 60 процентов спроса пришлось только на тюльпаны: их было реализовано около 13,5 миллиона штук.

Накануне праздника на территории Подмосковья функционировали 374 цветочных киоска и павильона и не менее 1091 стационарного салона и магазина. Кроме того, приобрести цветы можно было в точках розничных торговых сетей, на 82 розничных рынках и 84 ярмарках со специализированными цветочными базарами, где свою продукцию могли представить владельцы личных подсобных хозяйств.

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