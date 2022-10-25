Город
16:27, 25 октября 2022
1 мин.

Москвич убил свою мать и выпрыгнул с восьмого этажа

Москвич убил свою мать и выпрыгнул с восьмого этажа
Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Москвич убил свою мать и выпрыгнул с восьмого этажа, сообщает Главное следственное управление Следственного комитета России по Москве.

«25 октября 2022 года в квартире жилого дома, расположенного по улице 26 Бакинских Комиссаров в Москве, обнаружено тело женщины 1937 года рождения с признаками насильственной смерти», — говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).

По версии следствия, предполагаемый убийца женщины — ее сын. После преступления он выпрыгнув из окна восьмого этажа. Мужчине будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза посмертно, уточняет СК.

Ранее москвич нанял киллера для убийства жены. Ему предъявлено обвинение по части 1 статьи 222 УК РФ («Незаконный оборот оружия»), части 3 статьи 33 пункта 3 части 2 статьи 105 УК РФ («Организация убийства по найму»).

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.