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Геи устроили вечеринку с наркотиками в московском отеле

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Геи устроили вечеринку с наркотиками в московском отеле
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Геи устроили вечеринку с наркотиками в московском отеле. По итогам полицейские задержали 13 человек. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

По данным источника, с места происшествия правоохранители изъяли наркотики. А в самом номере гостиницы были разбросаны шприцы, салфетки и презервативы. В отношении мужчин составлены административные протоколы по статье 6.9 КоАП РФ(«Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача»).

Один из участников рассказал, что сбежал из номера и попросил помощи у администраторов, потому что его хотели «накачать наркотиками и изнасиловать».

Ранее, в ноябре прошлого года, председатель общероссийского общественного движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов пообещал добиться наказания для российских музыкантов Филиппа Киркорова, Дани Милохина и Давы за пропаганду нетрадиционных отношений.

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