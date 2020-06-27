ЛГБТ-флаг появился на здании еще одного посольства в Москве

Символ ЛГБТ-сообщества — радужный флаг — появился в субботу, 27 июня, на здании посольства Великобритании на Смоленской набережной в Москве. Как отметило диппредставительство в своем Telegram-канале, это сделано в знак солидарности с представителями нетрадиционных отношений и поддержки их прав и свобод.

В посольстве заявили, что представители ЛГБТ «не требуют для себя особых привилегий», а просят лишь уважения и достойного отношения, а также предоставления им таких же прав, как у остальных людей. Кроме того, там подчеркнули, что абсолютно не приемлют какой-либо дискриминации, в том числе по признаку сексуальной ориентации или гендерной идентичности. Акция посольства приурочена к 50-летию со дня первого прайд-парада, который прошел в Нью-Йорке в 1970 году.

По мнению сенатора Франца Клинцевича, такой акт британского посольства незаконен и связан с проходящим в России голосованием по поправкам в Конституцию. Он счел этот жест фактом вмешательства во внутренние дела страны. «Сегодня в период нашей непростой ситуации политической они решили эту тему подтянуть, пытаясь, в том числе, повлиять на качество и количество голосования», — цитирует политика Telegram-канал «Говорит Москва». Клинцевич, назвав себя «железобетонным лесбияном», призвал россиян «все эти вещи» делать дома, «как посчитаете нужным». При этом он заметил, что «у нас, слава Богу, нет проблем у этой категории людей».

Это уже второй случай за неделю, когда на здании посольства иностранного государства в Москве появляется ЛГБТ-флаг. В первый раз символ нетрадиционной любви вывесили в четверг, 25 июня, на здании диппредставительства США.

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