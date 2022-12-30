Денис Мацуев выступит с концертом в Москве в сочельник Старого Нового года

В сочельник Старого Нового года, 13 января, известный российский пианист-виртуоз Денис Мацуев выступит с концертом в Москве, сообщили «Мосленте» представители артиста.

Музыкант исполнит Первый и Второй концерты для фортепиано с оркестром выдающегося русского композитора Сергея Рахманинова. Этот вечер откроет серию концертов Дениса Мацуева, посвященных 150-летию Рахманинова. Народный артист выступит в сопровождении Государственного академического симфонического оркестра России имени Е.Ф. Светланова. За дирижерский пульт встанет заслуженный артист России Юрий Ткаченко.

Известность Мацуеву принесла победа на XI Международном конкурсе П.И. Чайковского в 1998 году. В том же году музыкант завоевал Гран–при Международного конкурса пианистов в Париже. Окончив с отличием Московскую государственную консерваторию по классу фортепьяно, Мацуев сразу стал звездой международного масштаба. Однако, несмотря на исключительную востребованность за рубежом, своим главным приоритетом Мацуев считает развитие искусства в России.

Праздничный концерт состоится в Москве в зале Crocus City Hall 13 января. Билеты можно приобрести здесь.