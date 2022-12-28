Бренд смартфонов TECNO покажет документальный фильм о достижении целей

Бренд TECNO также продолжает реализовывать в своих продуктах самые продвинутые технологические решения. То, что еще недавно было просто смелой идеей, уже сегодня воплощено в серии PHANTOM X2.

TECNO PHANTOM X2 уже доступен для заказа в России за 44 999 рублей. Бренд предоставляет возможность приобрести смартфон с дополнительными бонусами в DNS и «М.Видео». Покупатели «М.Видео» смогут получить 5000 рублей на счет в аккаунте «М.Видео» и «Яндекс Станцию Мини» в подарок; DNS — наушники Sonic 1 и возможность рассрочки на 24 месяца без первоначального взноса и ноль процентов переплат.

Смартфон оснащен высокопроизводительным четырехнанометровым процессором MediaTek Dimensity 9000, максимальным объемом памяти 256 ГБ + 8 ГБ и емким аккумулятором 5160 Ампер-час. PHANTOM X2 обладает широкими возможностями съемки благодаря 64-мегапиксельной основной камере с оптической стабилизацией и светочувствительным RGBW-модулем, 13 мегапиксельной сверхширокоугольной камере и 2 мегапиксельного модулю для эффекта боке.