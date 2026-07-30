Москвич устроил дебош в больнице

В Западном административном округе Москвы задержали мужчину, который пытался прорваться в больницу через вход для экстренной госпитализации. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления Росгвардии в Telegram-канале.

Инцидент произошел в медицинском учреждении на улице Лобачевского. Росгвардейцев вызвали на место происшествия.

Уточняется, что сотрудники правоохранительных органов пресекли агрессивные действия пациента, вступившего в конфликт с персоналом. 34-летний москвич пытался пройти через указанный служебный вход.

«Не реагируя на замечания медицинских работников, дебошир громко выражался нецензурной бранью, провоцировал конфликт, применяя физическую силу к охранникам и санитарам», — говорится в сообщении.

Мужчину задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее сообщалось, что охранник ударил топором работника московского автосалона Infiniti, пострадавший госпитализирован.