Москвичи использовали новую интимную смазку и оказались в больнице

Пара москвичей купила на маркетплейсе интимную гель-смазку, воспользовалась ею и оказалась в больнице. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел в районе Ростокино. 44-летний мужчина и его 32-летняя жена обратились к врачам с сильнейшим отеком половых органов. Они рассказали, что во время секса использовали согревающую смазку с чили, чтобы решить проблемы с эректильной функцией мужчины. В результате пенис мужчины покраснел и сильно увеличился в размерах.

Выяснилось, что к гиперемии и отекам привел капсаицин — природный алкалоид, который содержится в остром перце чили. Кроме того, смазка оказалась просрочена, что усугубило эффект. Врачи оказали супругам первую помощь и отправили на консультацию к урологу и гинекологу.

Ранее в августе сообщалось, что в одной из гостиниц Москвы мужчина пробрался в номер к незнакомой девушке и надругался над ней.