Москвич заявил в полицию о пропаганде ЛГБТ из-за фото сына с вечеринки

Житель Москвы заявил в полицию на свою бывшую жену за пропаганду ЛГБТ из-за фото собственного сына на костюмированной вечеринке. По информации Telegram-канала «Осторожно, Москва», женщина вместе с ребенком посетили мероприятие на Красной Поляне, где и был сделан снимок.

«Участники тусовки оделись в костюмы русалок, Бэтмена, динозавра, а один из мужчин выбрал наряд полицейского-стриптизера. Репортаж с вечеринки в соцсетях жены возмутил мужа: в нем Алексей усмотрел ЛГБТ-пропаганду», — говорится в материале.

Мужчина заявил, что жена намеренно повела ребенка в клуб с ЛГБТ-атмосферой и сделала там кадр. Теперь горожанин просит полицию проверить супругу на пропаганду ЛГБТ-ценностей.

Сама женщина по имени Ригина рассказала «Ленте.ру», что причиной такого поведения экс-супруга мог стать ее отказ возвращаться к нему, а также то, что она забрала у пятилетнего сына подаренный отцом нож. Она объяснила, что такие вечеринки устраиваются регулярно и посещают их люди с детьми. Там один из мужчин традиционно оделся в костюм полицейского и частично оголился во время дефиле.

«Мы сфоткались и с тирексом, и с полицейским. Так как я не одна приехала отдыхать, а с сыном, я везде с сыном и фоткалась. Никто это не воспринимал ни с какими сексуальными подтекстами, это настольно абсурдно, притянуть какое-то ЛГБТ», — объяснила она.

Россиянка уточнила, что бывший муж уже не первый раз пытается отсудить у нее ребенка: он часто пишет в опеку и старается любыми способами выставить женщину в дурном свете.

Ранее сообщалось, что работника фотостудии Option Studio в Москве уволили из-за принадлежности к ЛГБТ.