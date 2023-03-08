Трансгендерная москвичка обвинила экс-возлюбленного в жестоком избиении

Тренсгендерная женщина из Москвы, бьютиблогер и стилист Лола обвинила экс-бойфренда в жестоком избиении накануне 8 Марта, передает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«Перелом носа, разрыв верхней губы и нижней губы, сотрясение мозга, он душил меня, я теряла сознание 2 раза. Он думает, что все ему может сойти с рук и он может остаться безнаказанным. В полиции сказал, что я переодетый мужик», — рассказала пострадавшая.

По информации канала, потерпевшая с травмами обратилась за помощью ко врачам. Она уточнила, что инцидент произошел накануне праздника.