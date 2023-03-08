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15:18, 08 марта 2023
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Трансгендерная москвичка обвинила экс-возлюбленного в жестоком избиении

Трансгендерная женщина из Москвы обвинила бывшего возлюбленного в жестоком избиении.

Трансгендерная москвичка обвинила экс-возлюбленного в жестоком избиении
Кадр: видео Telegram-канал «Осторожно, Москва»

Тренсгендерная женщина из Москвы, бьютиблогер и стилист Лола обвинила экс-бойфренда в жестоком избиении накануне 8 Марта, передает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«Перелом носа, разрыв верхней губы и нижней губы, сотрясение мозга, он душил меня, я теряла сознание 2 раза. Он думает, что все ему может сойти с рук и он может остаться безнаказанным. В полиции сказал, что я переодетый мужик», — рассказала пострадавшая.

По информации канала, потерпевшая с травмами обратилась за помощью ко врачам. Она уточнила, что инцидент произошел накануне праздника.

Мужчина при этом все обвинения в свою сторону отрицает. По его словам, таким образом он защищался.

Ранее, в августе у гей-клуба в центре Москвы произошла массовая драка. Охрана клуба в конфликт не вмешивалась. Свидетели рассказали, что участники драки были пьяны.

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