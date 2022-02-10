Мигрант убил мужчину после свидания в Москве

Подозреваемый в убийстве и расчленении мужчины на севере Москвы задержан. Им оказался 44-летний гражданин Узбекистана Умид Ешанкулов, передает Telegram-канал «112».

По информации источника, с жертвой мигрант начал контакт на сайте знакомств. Известно, что сожительница Ешанкулова застала подозреваемого, когда тот расфасовывал части тела убитого по пакетам. Предположительно, мужчина совершил преступление после гей-свидания, сообщает РЕН ТВ. Ешанкулов приказал женщине помочь ему избавиться от трупа и пригрозил, что в случае отказа убьет ее дочь.

Ранее на мусороперерабатывающем заводе в Москве нашли голову человека. Затем ногу того же мужчины обнаружили во дворе на Флотской улице. Выяснилось, что погибший — 36-летний Андрей Мингелев, работавший маляром в ЖК «Амурский парк». Накануне его супруга написала заявление о пропаже мужа. Сейчас в многоэтажном доме на севере Москвы ведется обыск.