Москвич получил от анонима японское порно и опознал в актрисе жену

В одно из отделений столичной полиции обратилась 33-летняя женщина после того, как ее муж получил от анонима японское порно с участием супруги. Об этом сообщает во вторник, 22 сентября, «Московский комсомолец».

По данным газеты, видеоролик снимался около 13 лет назад. Жительница дома на московской улице Богородский Вал подчеркнула, что фильм должен был распространяться лишь в Японии, а ее данные не должны были попасть в интернет. В этом ее заверил режиссер порно.

Однако в воскресенье, 20 сентября, ее супруг получил указанное видео и опознал в актрисе жену. Аккаунт, с которого прислали запись, был сразу удален. Ведется разбирательство.

Ранее сообщалось, что Москва возглавила рейтинг регионов России, жители которых чаще всего ищут гей-порно. Эксперты проанализировали число посещений подсайта «Геи» на xHamster и выяснили, что москвичи и петербуржцы полюбили ролики с ЛГБТ-тематикой.

Еще больше интересного в наших "Одноклассниках". Подпишись!