Москвичка отдала мошеннику 300 тысяч рублей за съемки в шоу

Жительница Москвы заплатила незнакомому мужчине 300 тысяч рублей для того, чтобы сняться в шоу, однако на телеэкран так и не попала. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, москвичка 1993 года рождения обратилась в полицию и рассказала, что неизвестный молодой человек пообещал организовать ей съемку в шоу за вознаграждение. Девушка передала ему 300 тысяч рублей, а тот скрылся. Спустя несколько дней злоумышленника задержали.

Сейчас полиция проводит доследственную проверку.

Ранее, в декабре 2019 года, сообщалось, что пенсионерка из Москвы перевела мошеннику из Instagram 4,2 миллиона рублей. У 67-летней жительницы столицы в июле завязалось интернет-общение с мужчиной, представившимся Дэвидом Смитом из Марокко. Спустя месяц мошенник захотел приехать в отпуск в Москву и предложил женщине оплатить его перелет. Пострадавшая не заподозрила обман, несмотря на то что карта марокканца была открыта на имя некой Людмилы.

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