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Название бургерной в Москве развеселило россиян

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Название бургерной в Москве развеселило россиян
Фото: страница «МОСКВА МОЯ» в Facebook

Россиян озадачило и развеселило название столичной бургерной «Между булок». Фото вывески заведения недалеко от станции метро «Чертановская» выложили в Facebook-группе «МОСКВА МОЯ».

Увидев интригующее название, комментаторы начали упражняться в юморе. «Тайное место встречи ЛГБТ-активистов», «Загадка в детстве такая была: "Между двух булок вонючий переулок"», — пошутили пользователи сети. Кто-то рассказал, что столкнулся с другим необычным неймингом в районе «Щелковской». По словам юзера, он заметил объявление кофейни «Пейздесь».

Некоторые осудили выбор названия, ассоциирующегося с чем-то непристойным. «Сразу видно, хозяина воспитал телевизор», — отметил один из комментаторов. «Классная бургерная», — возразили мужчине, добавив, что там можно вкусно поесть.

Ранее название кафе «Котеешная №1» рассмешило горожан. Однако некоторые пожалели животных, которым приходится находиться в подобных местах.

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