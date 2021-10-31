Очевидцы вспомнили о жизни московских гомосексуалов в СССР

Чаще всего гомосексуалы собирались на «плешках» — особых местах «для своих», которые имелись в каждом крупном городе. В Москве самыми известными подобными локациями были сквер у Большого театра и памятник героям Плевны на Китай-городе. Кроме того, представители ЛГБТ собирались у станции метро «Проспект Мира», в ресторане «Садко», на Пушкинской площади и в саду «Эрмитаж». Встречи гомосексуалов происходили в общественных туалетах на Площади трех вокзалов, у Никитских Ворот, в Сандуновских банях и в Общевойсковой академии имени Фрунзе — там действовал пропускной режим, поэтому до сих пор непонятно, как это место могло стать «плешкой».

Владелец типографии Георгий Литвинов отметил, что среди «старых» советских геев было много острых на язык людей, которые раздавали друг другу прозвища. «Кругом фланируют степенные мужчины, которые откликаются на "Джульетту" или "Любу Орлову"», — вспомнил Литвинов об атмосфере в театральном сквере.

Соболева рассказала, что университетская библиотека МГУ в кругу секс-меньшинств считалась «лесбобиблиотекой». Это было «традиционно женским местом», среди сотрудниц которого было много представительниц ЛГБТ. Иногда лесбиянки из академической среды собирались в частной квартире, которая напоминала литературную гостиную. В ней хранилась передвижная библиотека, посвященная гомосексуализму.

Ранее стало известно, что современные москвичи оказались главными поклонниками гей-порно среди жителей всех регионов России. Результаты исследования, подготовленного по просьбе TJ и Telegram-канала «Тот парень с порнозависимостью», опубликовал xHamster.