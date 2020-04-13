Опубликована динамика распространения коронавируса в Москве

По его данным, число выздоровевших тоже растет: за последние сутки их оказалось 150 человек. Скончались десять человек.

Общее число случаев заражения в столице составило 11 513, выздоровели 837 человек, умерли 82 человека.

Ранее в апреле в связи с распространением коронавируса мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении специальных цифровых пропусков для поездок по городу и Подмосковью. Цифровой пропуск будут выдавать по заявлению, оформить его сможет каждый гражданин. Городские власти могут проверить достоверность сведений, которые предоставляет житель города.

Еще больше интересного в нашем Facebook. Подпишись!