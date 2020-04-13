Опубликована динамика распространения коронавируса в Москве
За последние сутки в Москве зафиксировано 1355 новых случаев заражения коронавирусом. Динамику распространения инфекции опубликовал оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения инфекции в своем Telegram-канале.
По его данным, число выздоровевших тоже растет: за последние сутки их оказалось 150 человек. Скончались десять человек.
Общее число случаев заражения в столице составило 11 513, выздоровели 837 человек, умерли 82 человека.
Ранее в апреле в связи с распространением коронавируса мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении специальных цифровых пропусков для поездок по городу и Подмосковью. Цифровой пропуск будут выдавать по заявлению, оформить его сможет каждый гражданин. Городские власти могут проверить достоверность сведений, которые предоставляет житель города.
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