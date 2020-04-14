Опубликованы новые данные по заражению коронавирусом в Москве

За последние сутки в Москве зафиксировано 1489 новых случаев заражения коронавирусом. Соответствующие данные опубликовал оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения инфекции в своем Telegram-канале.

Большинство новых заразившихся (44,5 процента) — люди от 18 до 45 лет. Возраст еще 36,5 процента пациентов с коронавирусом — от 46 до 65 лет. 9 процентов — граждане от 66 до 80 лет, 5 процентов — старше 80 лет и еще 5 процентов — дети. Все пациенты и контактировавшие с ними лица находятся под медицинским наблюдением.

Также, по данным штаба, за последние сутки зарегистрировано 13 летальных исходов, еще 179 человек выздоровели.

В общей сложности число заразившихся коронавирусом в Москве составляет 13002. Полностью вылечились 1016 человек, умерли 95 человек.

10 апреля мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении дополнительных ограничений в Москве в связи с распространением коронавируса. В частности, со среды, 15 апреля, в столице будет действовать пропускной режим. Оформление цифровых пропусков уже началось. Кроме того, с понедельника, 13 апреля, приостановлена работа каршеринга и такси без лицензии. Также временно остановлены некоторые строительные и ремонтные работы.

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