Под Москвой женщин бесплатно накрасят и причешут в автобусах

Жительницам трех городов Подмосковья — Мытищ, Домодедово и Павловского Посада — бесплатно сделают прическу и макияж в автобусах 6 марта. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу АО «Мострансавто».

Акция приурочена к празднованию Международного женского дня. Над образом женщин поработают профессиональные визажисты и стилисты по прическам.

Автобусы, в которых организуют бесплатные салоны красоты, будут стоять на привокзальных площадях автовокзалов и автостанций указанных городов. Снаружи автобусы оформят в стилистике народных промыслов: гжель, орнаменты павловопосадских платков и хохлома.

«Мы хотим в этот предпраздничный день создать нашим пассажиркам весеннее настроение, сделать так, чтобы по дороге на работу они отвлеклись всего на несколько минут и предстали перед своими коллегами-мужчинами в обворожительном образе», — объяснили в Мострансавто.

Еще больше интересного в нашем Facebook. Подпишись!