Путин оценил появление флага ЛГБТ на посольстве США в Москве

Появление символа ЛГБТ-сообщества — радужного флага — на здании посольства США в Москве показывает, кто там работает. Так случившееся оценил президент России Владимир Путин, передает «Интерфакс».

На встрече главы государства с рабочей группой по подготовке поправок к Конституции сенатор Алексей Пушков сказал, что флаг появился на здании посольства в день начала голосования. «В здании этом кто работает?» — спросил его Путин. Пушков ответил, что там работают американские дипломаты.

«Да, они кое-что показали по поводу того, кто там работает. Не страшно», — отметил президент. Он также сказал, что в России не было и не будет ограничений прав по сексуальной ориентации и национальному признаку.

Радужный флаг вывесили на здании американского посольства в Москве 25 июня. Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что такую акцию провели дипломаты по всему миру. Позже, 27 июня, символ ЛГБТ-сообщества появился на здании еще одного диппредставительства в Москве — посольства Великобритании.

В США июнь считается «месяцем гордости» ЛГБТ-сообщества, так как в начале лета 1969 года в Нью-Йорке впервые прошла волна протестов против полицейских рейдов на гей-бары.

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