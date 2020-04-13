Путин оценил введенные в Москве из-за коронавируса меры

Президент России Владимир Путин оценил меры, введенные в Москве в рамках борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщает агентство «Москва».

Глава государства отметил, что пик заражения коронавирусом в столице пока не пройден. «Поэтому, безусловно, те меры, которые введены городскими властями, считаю оправданными», — добавил он.

При этом Путин заявил о важности не создавать дополнительных проблем для граждан. По этой причине необходимо отработать до конца все технические и административные вопросы, подчеркнул президент.

10 апреля мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении дополнительных ограничений в Москве в связи с распространением коронавируса. В частности, со среды, 15 апреля, в столице будет действовать пропускной режим. Оформление цифровых пропусков уже началось. На первом этапе они необходимы для поездок на работу; на втором — для поездок в других целях; на третьем — для передвижения внутри района, если это понадобится, уточнял Собянин.

Кроме того, с понедельника приостановлена работа каршеринга и такси без лицензии. Временно остановлены строительные и ремонтные работы, кроме строительства медицинских объектов и работ непрерывного цикла в строительстве и обслуживании метро, железнодорожного и наземного общественного транспорта и аэропортов.

Еще больше интересного в нашем Facebook. Подпишись!