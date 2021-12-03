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Рэпера Джигана вызвали в московский суд за пропаганду ЛГБТ

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Рэпера Джигана вызвали в московский суд за пропаганду ЛГБТ
Фото: @iamgeegun

Российского рэп-исполнителя Джигана (настоящее имя Денис Устименко-Вайнштейн) вызвали в московский суд за пропаганду гомосексуализма, пишет Starhit.

Инициатива принадлежит общественному деятелю Юрию Оболонскому, который увидел гей-пропаганду в видеороликах рэпера. «Гражданин Устименко, на мой взгляд, распространил информацию, направленную на формирование привлекательного образа нетрадиционной сексуальной ориентации, а также с целью побуждения к определенным действиям», — считает заявитель, который требует от музыканта миллион рублей за моральную компенсацию.

Речь идет о видео, на котором артист называет подписчиков «петушками», а также о других роликах. На данный момент Устименко вызвали в Хорошевский суд, где ему предстоит объясниться.

Ранее Облонский заявлял, что подобными видео Джиган продвигает ЛГБТ-движение, унижает достоинство своих же подписчиков и негативно воздействует на современную молодежь.

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