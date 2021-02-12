Снегопад в Москве побил полувековой рекорд

Снегопад в Москве 12 февраля побил почти полувековой суточный рекорд по осадкам. Об этом «Интерфаксу» сообщили в метеобюро столицы.

Так, к 18:00 в городе выпало 9 миллиметров осадков, что составляет 25 процентов месячной нормы осадков — 36 миллиметров за февраль.

Ранее максимальный показатель был зарегистрирован 12 февраля 1973 года, когда в Москве выпало семь миллиметров снега.

По данным Гидрометцентра, пик снегопада придется на период с полуночи до 15:00 субботы, 13 февраля. Полностью осадки прекратятся вечером следующего дня. Прирост снега в Москве за три дня составит от 25 до 35 сантиметров.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что сугробы в столице ко Дню святого Валентина могут «дотянуть» до абсолютного рекорда этого дня и вырасти до 60 сантиметров.

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