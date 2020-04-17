Собянин назвал непростой ситуацию с коронавирусом в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе онлайн-совещания с президентом России Владимиром Путиным назвал непростой ситуацию с распространением коронавируса в столице. Его слова приводит РИА Новости.

В то же время градоначальник отметил, что в борьбе с инфекцией Москва идет не по самому плохому сценарию. По его словам, это значит, что медицинская система города начинает работать в плановом режиме, с запасом прочности.

Собянин добавил, что с понедельника, 20 апреля, в Москве будут введены не девять тысяч планировавшихся ранее больничных коек, а только четыре тысячи.

Ранее 17 апреля столичная мэрия предупредила о трудных неделях из-за пика коронавируса в Москве. Там также отметили, что то, как город справится с пандемией, зависит не только от медицинских работников, но и от решения властей и сознательности граждан.

За последние сутки в Москве выявили 1959 новых случаев заражения коронавирусов. Всего в столице к настоящему моменту зафиксировано 18 105 заразившихся.

Еще больше интересного в нашем Facebook. Подпишись!