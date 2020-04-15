Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил третий пакет поддержки бизнеса в период распространения коронавируса. Об этом сообщается на официальном сайте главы города.

В сообщении говорится, что в ближайшие дни правительство Москвы вместе с коммерческими банками запустит беспрецедентную программу кредитной поддержки малого и среднего бизнеса. Так, по ранее взятым кредитам городской бюджет возьмет на себя субсидирование ставки до шести процентов годовых. По новым «стабилизационным» кредитам на финансирование деятельности предполагается субсидировать ставку до восьми процентов.

Кроме того, Сбербанк, по предварительной договоренности, будет предоставлять отсрочку на шесть месяцев по уплате основной суммы долга. «Будем готовить аналогичные проекты и с другими банками, которые планируют кредитовать МСП», — добавил Собянин.

Для участия в кредитной программе предприниматели будут обязаны выполнить одно условие: тратить деньги на бизнес, действующий на территории Москвы.

Также третий пакет поддержки бизнеса включает отсрочку до 31 декабря 2020 года уплаты авансов за первый квартал 2020-го по налогу на имущество компаний и земельному налогу для кинотеатров, организаций дополнительного образования, санаториев, домов отдыха, организаторов выставок и конференций.

Строительный и девелоперский бизнес получит отсрочку платежей за изменение цели предоставления земельных участков и других подобных выплат в городской бюджет. Выкупные платежи для предпринимателей, заключивших договоры выкупа арендуемой у города недвижимости, со второго квартала переносятся на конец года.

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