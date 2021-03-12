Стал известен чиновник на Aurus с госномером А001МР

У дома правительства России в Москве заметили автомобиль Aurus с госномером А001МР. Фотографию припаркованной у Белого дома машины опубликовал Telegram-канал RIA_Kremlinpool.

Каналу также стало известно имя чиновника, который ездит на этом Aurus. Им оказался первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Aurus — это семейство автомобилей представительского и высшего класса. Его также называют кортежем президента России Владимира Путина. В линейку, помимо седана, входят лимузин «Сенат-лимузин», минивэн «Арсенал» и кабриолет, который пока не получил названия. Спецверсии таких машин есть в гараже особого назначения ФСО.

В ноябре 2020 года в центре Москвы автомобиль, принадлежащий Минобороны России, врезался в машину, которая числится за управлением делами президента. ДТП произошло на Никитском бульваре. В момент аварии оба автомобиля двигались по направлению к Новому Арбату.

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