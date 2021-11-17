Суд в Москве оштрафовал телеканал «Муз-ТВ» за ЛГБТ-пропаганду

Басманный суд Москвы оштрафовал телеканал «Муз-ТВ» на миллион рублей за ЛГБТ-пропаганду среди детей, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Телеканал признали виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 6.21 КоАП РФ («Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних»). Такое решение связано с демонстрацией на экранах материалов, пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения.

Агентство напомнило, что в июне текущего года на церемонии вручения музыкальной премии телеканала певец Филипп Киркоров и рэпер Дава появились на красной дорожке в компании полуобнаженных мужчин. Сами же артисты вели себя как влюбленная пара, после чего в СМИ начали интерпретировать этот перформанс как гей-свадьбу.

Ранее москвичи сорвали открытие фестиваля Moscow FemFest-2021, посвященного феминизму и гендерному просвещению. Недалеко от места проведения собрались люди с флагом «Национально-освободительного движения» и плакатом против ЛГБТ-акций.