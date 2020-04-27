В московском метро появились санитайзеры

На станциях московского метрополитена появились санитайзеры. Об этом сообщил департамент транспорта столицы в своем Telegram-канале.

Глава дептранса Максим Ликсутов рассказал, что санитайзеры появились на станциях «Щелковская», «Комсомольская» (кольцевая) и «Белорусская» — всего 20 аппаратов. Работа по их установке продолжается: вскоре санитайзеры появятся и на других станциях метро и московского центрального кольца (МЦК). Ликсутов пообещал, что уже во вторник, 28 апреля, приборов будет больше 100.

«На станциях с увеличенным пассажиропотоком мы планируем поставить большее число диспенсеров», — отметил чиновник.

Ранее в апреле сообщалось, что на станциях метро и МЦК развесили плакаты и стикеры с информацией о коронавирусе. Помимо печатных материалов, пассажиров информируют посредством экранов в вагонах поездов, а также трансляций аудиообъявлений в вестибюлях и на эскалаторах.

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