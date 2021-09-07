В Москве грабители связали скотчем бизнесмена и забрали пять миллионов рублей

На востоке Москвы трое злоумышленников напали на бизнесмена, находившегося в своем автомобиле, и забрали у него более пяти миллионов рублей, сообщает РЕН ТВ.

Грабители в медицинских масках подсели в Toyota Land Cruiser предпринимателя, стали угрожать ему, после чего избили и связали скотчем. Потом преступники положили пострадавшего на заднее сидение, доехали с ним до Амурской области и бросили его вместе с машиной. По предварительным данным, нападавшие похитили у мужчины 5,3 миллиона рублей и скрылись с места происшествия.

Ранее стало известно, что в московском районе Гольяново грабители украли из аптеки сейф для хранения денег, но обнаружили внутри только йод и зеленку. Преступники дождались закрытия аптеки и залезли в помещение через окно. Там они нашли запертый металлический сейф. Решив, что в нем находятся деньги, злоумышленники вынесли многокилограммовый ящик из аптеки и скрылись до приезда охраны.

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