В Москве пенсионерка попыталась выжить геев из квартиры

В Москве пенсионерка попыталась выжить геев из съемной квартиры. Видео опубликовано в среду, 15 июля, в Telegram-канале «Московские новости».

Отмечается, что пенсионерка живет на пятом этаже в соседней квартире от гей-пары. Она постоянно плюет на их дверь, бранится и также рассказывает другим жильцам подробности их личной жизни и всячески пытается выселить.

На записи видно, как она стоит и снова ссорится с молодыми людьми. Кроме того, она размахивает зонтом и грозится начать избивать своих соседей.

В интервью Mash житель съемной квартиры Александр Рахманов рассказал, что его и Романа собственники изначально предостерегли — гей-паре заявили, что пенсионерка по имени Нина Геннадьевна «не очень дружелюбная».

Через несколько дней после заезда она стала заклеивать звонок, плеваться и говорить, чтобы пара скорее съехала. «Самое стремное началось потом, когда она увидела, что у меня есть маникюр, вот тогда она взялась за нас по-крупному», — рассказал Александр. Он также отметил, что, по мнению Нины Геннадьевны, геев надо расстреливать.

3 июля стало известно, как президент России Владимир Путин отреагировал на вывешенный на здании посольства США в Москве ЛГБТ-флаг. По его словам, появление символа этого сообщества — радужного флага — показывает, кто там работает. Он также сказал, что в России не было и не будет ограничений прав по сексуальной ориентации и национальному признаку.

Еще больше интересного в наших "Одноклассниках". Подпишись!