В Москве разнесли галерею социальной терпимости после молебна за Лукашенко

В Москве на Арбате разнесли галерею социальной терпимости после молебна за президента Белоруссии Александра Лукашенко, против власти которого . Видео опубликовано во вторник, 11 августа, в Telegram-канале «Москва сейчас».

На записи показано, как сначала мужчина — предположительно, экс-мэр Архангельска Александр Донской — стоит на коленях на коврике и поклоняется портрету главы Белоруссии. «Отдаю тебе хвалу! Дай бог тебе выиграть выборы», — заявил он. На заднем фоне около окна стоят девушки в бикини и на каблуках.

Затем несколько неизвестных начинают разбивать стол и посуду. Мебель разлетается по всей комнате. После этого мужчина подходит к окну, берет унитаз и швыряет на кафельный пол, из-за чего тот разбивается.

Галереей терпимости владеет занимавший с 2005 по 2008 годы пост мэра Архангельска Александр Донской, подавший заявление об отставке после того, как против него возбудили уголовное дело о поддельном дипломе об образовании. В октябре 2017-го бывший чиновник рассказал о гомосексуальной ориентации и заявил, что собирается баллотироваться в президенты России.

9 августа сообщалось, что гигантская очередь выстроилась перед посольством Белоруссии в Москве, так как многие приехавшие в Россию граждане соседней страны хотели проголосовать на президентских выборах. На этот пост претендовали пять человек, включая нынешнего президента Александра Лукашенко. В бланках также была графа «Против всех».

По данным ЦИК Белоруссии, победу на выборах в шестой раз одержал Лукашенко, бессменно правящий с 1994 года. Граждане не верят в официальные результаты и требуют пересчета голосов.

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